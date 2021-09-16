Devlet Tiyatroları perde açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları’nın yeni sezon biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

Koronavirüs önlemleri alınarak perdelerini açacak olan Devlet Tiyatrolarında, yeni sezonun ilk biletleri 18 Eylül’de satışa çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak Devlet Tiyatroları (DT), 21 Eylül’den itibaren sanatseverlerle buluşacak.

Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak DT, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve DT gişelerinden 18 Eylül’de satışa sunacak.

Aşı kartı ya da PCR testi sonucu zorunlu

DT, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonları da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Koltuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek.

Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

Yeni oyunlar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak

İlk turda, oyunların çoğunluğu yerli yazarlardan oluşurken, İstanbul Devlet Tiyatrosu 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2’şer, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları birer yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Yeni oyunların yanı sıra önceki sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören Cimri, Kontrabas, Sonsuzluk Kitabevi, Bizim Yunus, Aşık Veysel, Selvi Boylum Al Yazmalım, İki Bekar, Akide Şekeri, Kürk Mantolu Madonna, Ölümcül Oyun ve 39 Basamak yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.