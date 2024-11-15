“Devon Hall Üç Ay Sahalardan Uzak”

DEVON HALL AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefliyor. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu Devon Hall, dün bir ameliyat geçirdi. Salı günü gerçekleşen Bayern Münih maçı sırasında sol el tarak kemiği kırılan Hall’un, yaklaşık 3 ay süresince sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

SARILACİVERTLİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Şanssız bir dönemden geçen Fenerbahçe’nin, Euroleague’in ilk haftasında Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan Scottie Wilbekin sezonu kapatırken, Wade Baldwin’in de bir sakatlığı bulunuyor. Bu sakatlıklar, takımın performansını olumsuz etkileme potansiyeline sahip.