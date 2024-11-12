“Devran Güran Cinayetinde Üçüncü Katil Mi?”

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak, anne ve amcasının da aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılanması devam ederken “3. katil Devran mı?” sorusu gündemde. Türkiye’yi derinden etkileyen olayda, 8 yaşındaki Narin Güran vahşice katledildi. Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma sona erdi ve sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.

H2: cinayette yeni bir isim

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, cinayetle ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı ve 3. bir katil olabileceğini aktardı. Şimşek, “Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum. Artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran, tutuklu ve cezaevinde” ifadelerini kullandı. Davada önemli bilgiler veren Şimşek, Devran Güran’ın olay sonrası yeni bir telefon aldığına dikkat çekti. “O telefona format attırdı mı? Bunun incelenmesi gerekiyor” dedi.

H2: avukatın sorgulaması

Salim Güran’ın avukatının kendisini arayarak, “Devran Güran’ı neden olaya katıyorsunuz?” dediğini aktaran Şimşek, konuya dair kendi merakını dile getirdi. Devran’ın köyden ayrılma zamanı üzerine bilgi almak istediğinde avukatı, “11” yanıtını verdi. Ancak, Devran Güran kendi ifadesinde köyden ayrılma zamanını 15 olarak belirtti. “Devran Güran’ın ifadesinin baskı altında alındığını” iddia eden Şimşek, Baran Güran’ın açıklamalarında da Devran’ın olay yerinde Enes ile birlikte bulunduğunu ifade etti.

H2: şüpheler artıyor

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Devran Güran’ın 15 sıralarında köyden ayrılması, bence Salim Güran’ın planıydı. Hediye Güran olay yerine gelerek Enes Güran’ın çamaşırlarını veriyor. Daha sonra aynı anda çamaşır makineleri çalışıyor ve Devran Güran hızla köyden uzaklaştırılıyor.” Ayrıca, kendisine ulaşmaya çalışan ailenin son iddialarından sonra şüphelerinin arttığını dile getirdi. Devran Güran’a, telefonunu neden değiştirdiği sorulduğunda “Babamla cezaevinde iletişim kurmak için yeni hat aldım” yanıtını verdi. “Eski hattınla da konuşabilirdin” sorusu üzerine ise “neden yaptığımı bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.