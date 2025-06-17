Devran Öldü Mü? Sorusu Hakkında

DİZİNİN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLER İÇERİYOR

Sahipsizler dizisinin hayranları, “Sahipsizler Devran öldü mü?” sorusunun cevabını merak ediyor. Ancak Devran karakterinin dizideki geleceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Son bölümlerde yaşadığı çatışmalar ve aldığı darbeler, onun ölüm ihtimalini gündeme getiriyor. Peki, Devran’a ne olacak? Sahipsizler dizisinde karakterin başına ne gelecek? İşte bu sorulara dair detaylar…

BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Star TV’nin dikkat çeken projelerinden biri olan Sahipsizler, sürükleyici hikâyesi ile izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Devran karakteri, dizinin son bölümlerinde karşılaştığı zorlu olaylar nedeniyle ölüm riski taşıyor. Dizide Cevdet Baba, gençlerin mutluluğunu sağlamak amacıyla Zeliha’yı Yusuf’a istemeye karar verir. Bu durumu öğrenen Haşmet, konuyu yanlış anlayarak olaya tepki gösteriyor. Ayrıca, Azize, Meryem’in zehirlenme olayını araştırarak onunla yüzleşmeyi tercih ediyor.

Torununun Devran ile mutlu olmasını isteyen Hamiyet, Azize’nin kınasını yapmak istediğini dile getiriyor ve hazırlıklar başlıyor. Meryem’e destek çıkılmadığını düşünen Kevi Nine, Alazlara bu durumdan ötürü öfkeleniyor. Tüm bu zorluklara rağmen, Azize ile Devran, birbirlerine ve sevgilerine bağlı kalabilmek için sabırsızlanıyor.

Sahipsizler sezon finaline dair gelişmeleri ve fragmanları heyecanla bekliyor.