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Devre Mülk Dolandırıcıları Yalova’da Tutuklandı

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YALOVA’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirket aracılığıyla 13 kişiyi devre mülklarını yüksek fiyatla satma vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yalova, Sakarya ve Kocaeli’de aynı anda düzenlenen operasyonda, E.K, K.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde birçok dökümanın ele geçirildiği bildirildi.

İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu süreç, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve mağdurların haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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