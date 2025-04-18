Devrek Belediyesi’nde Usulsüzlük İddiası Gözaltı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Devrek Belediyesi’nde “usulsüzlük yapıldığı” yönündeki iddialar üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu usulsüzlüklerle ilgili operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile birlikte R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. da gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen sürüyor. Gerçekleştirilen operasyon, Devrek Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarını derinlemesine incelemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.