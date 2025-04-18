Gündem

Devrek Belediyesi’nde Usulsüzlük İddiası Gözaltı

devrek-belediyesi-nde-usulsuzluk-iddiasi-gozalti

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Devrek Belediyesi’nde “usulsüzlük yapıldığı” yönündeki iddialar üzerine 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu usulsüzlüklerle ilgili operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile birlikte R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. da gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen sürüyor. Gerçekleştirilen operasyon, Devrek Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarını derinlemesine incelemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fidan’dan İsrail’e Kesin Uyarı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk ve İsrail jetlerinin olası karşılaşmalarına dikkat çekerek, çatışmazlık mekanizması kurulmasının önemini vurguladı.
Ekonomi

Uber, Trendyol Go’yu Satın Almayı Planlıyor

ABD merkezli Uber, Türkiye'nin önde gelen teslimat platformu Trendyol Go'yu satın almak için görüşmelere başladı. Bu durum, yerel teslimat sektöründe önemli etkilere yol açabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.