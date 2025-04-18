Devrek Belediyesi’nde Usulsüzlükler Soruşturuluyor

ZONGULDAK DEVREK BELEDİYESİNDE GÖZALTI

Zonguldak’ın Devrek Belediyesi’nde “işçi ödemelerinde usulsüzlük, zimmete geçirme ve rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla birlikte toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un da bulunduğu bu kişiler, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından yakalandı. Geçen yıl, işçi yevmiyelerinin belirlenen tutarın üzerinde ödenip, daha sonra “yanlışlık yapıldığı” gerekçesiyle geri alınması ve kıdem tazminatlarının fazla hesaplanarak geri alınması gibi konularla ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Bu olaylar zimmete geçirilmesi ve rüşvet alınarak ihale süreçlerinin etkilenmesi olarak değerlendirilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından adli süreç başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi’nde gerçekleştirilen “usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma” soruşturması çerçevesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan kişiler arasında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı Recep Korun, Özel Kalem Müdürü Raif Kabasakal, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nafia Kabalaklı Çakır, İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar, Satın Alma personeli Engin Kösekadem, Mali İşler müdür vekili İsmail Karademir ile tahsilat birimi personeli Umut Karademir yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.