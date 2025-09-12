Devrek’te Aronya Meyve Suyu Üretimi Başladı

YEREL GİRİŞİMCİ ARONYA MEYVESİNDEN DOĞAL SU ÜRETİYOR

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, bir girişimci tarafından kurulan yeni tesiste aronya meyvesinden elde edilen doğal meyve suyu, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul’dan memleketi Devrek’e dönen girişimci Yunus Emre Topal, bölgede başlattığı aronya üretimiyle adından söz ettiriyor. Topal, kurduğu kooperatif aracılığıyla bu meyvenin suyunu üreterek başarılarına bir yenisini ekliyor.

KOOPERATİF İLE YENİ PROJELER

2022 yılında ‘Devrek’te Tarım Gençlerle Tesisleşiyor’ projesi çerçevesinde BAKKA’nın BAKAP Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi Güdümlü Proje Desteği ile Özbağı Eveyikli Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’ni kurdu. 850 metrekare kapalı alana sahip olan tesislerinde doğal ortamlarda meyve suyu imalatına başladıklarını belirten Topal, “2019 yılında İstanbul’dan köyüme göç ederek bölgemizde çok bilinmeyen aronya meyvesi üretimine başladım ve kısa zamanda bölgede bu meyvenin tanıtılmasına destek verdiğime inanıyorum. Özbağ köyünde 850 metrekare kapalı alanda kurmuş olduğumuz tesislerimizde tamamen doğal ortamlarda imal ettiğimiz aronya meyve suyunun üretimine başladık” dedi.

ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENDİRİYOR

Aronya meyvesinin, özellikle şeker hastaları için büyük faydaları olduğuna dikkat çeken Topal, “Diğer birçok hastalığa da doktorlar tarafından iyi geldiği ifade ediliyor. Tesislerimizde meyve suyunun üretilmesinin yanı sıra reçel, marmelat, sirke, taze meyve ve ‘freeze dry’ yöntemi ile başta aronya ve diğer meyveler olmak üzere kurutulmuş ürünlerinin de imalatlarını yapıyoruz. Üretilen aronyaları tesisimizde değerlendirip talep doğrultusunda ülkemizin her bölgesinden ürün alımı yapıyoruz” şeklinde konuştu. İmal ettikleri meyve sularını Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara ve İstanbul’da satışa sunuyorlar. Topal, “Amacımız, inşallah en kısa süre içerisinde ülkemizin her noktasında ürünlerimizin satışını sağlamak” dedi. Ayrıca, çeşitli AR-GE çalışmalarına hız kazandırarak gelecekte ihracata yönelik faaliyetlere başlayarak yurtdışına açılmayı hedefliyor.