Devrek’te Aronya Meyvesi İlgisi Artıyor

DEVREK’TE ARONYA MEYVESİ ÜRETİMİ

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir girişimci tarafından tesis kurularak aronya meyvesinden elde edilen doğal meyve suyu, tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. 2019 yılında İstanbul’dan memleketi Devrek’e dönen girişimci Yunus Emre Topal, bölgede aronya üretimi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Topal, şimdi ise oluşturduğu kooperatif aracılığıyla bu meyvenin suyunu üretip başarısını bir adım ileri taşıyor.

YENİ PROJELER VE KOOPERATİF KURULUMU

2022 yılındaki ‘Devrek’te Tarım Gençlerle Tesisleşiyor’ projesi kapsamında, BAKKA’nın BAKAP Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi Güdümlü Proje Desteği ile Özbağı Eveyikli Köyü Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi’ni kuran Topal, 850 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde doğal ortamda meyve suyu imalatı yapıyor. Topal, “2019 yılında İstanbul’dan köyüme göç ederek bölgemizde çok bilinmeyen aronya meyvesi üretimine başladım ve kısa zamanda bölgede bu meyvenin tanıtılmasına destek verdiğime inanıyorum” diyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE SATIŞ AĞI

Özbağ köyünde 850 metrekare kapalı alanda kurulu tesislerinde tamamen doğal ortamlarda ürettikleri aronya meyve suyunun yanı sıra reçel, marmelat, sirke, taze meyve ve ‘freeze dry’ yöntemiyle başta aronya olmak üzere çeşitli meyvelerin kurutulmuş ürünlerini de üretimlerini gerçekleştiriyorlar. “Ürettiğimiz meyve sularını Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara ve İstanbul’a satıyoruz. Amacımız, inşallah en kısa süre içerisinde ülkemizin her noktasında ürünlerimizin satışını sağlamaktır” diyen Topal, ileride ihracata yönelik çalışmalara başlayarak uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.