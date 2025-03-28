Devrek’te Hayırseverden Esnafa Sokak İftarı

DEVREK’TE DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENDİ

Devrek’te bir hayırsever esnafın önderliğinde gerçekleştirilen sokak iftarında Ortaçesme esnafı bir araya geldi. Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde, hayırsever bir vatandaşın düzenlediği etkinlikte, Ortaçesme Alanı olarak bilinen sokakta esnaflar, birlik ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Yıllardır aynı bölgede faaliyet gösteren bir lokanta tarafından verilen iftarda yaklaşık 200 kişi katıldı.

DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA ÖRNEĞİ

Etkinlik hakkında bilgi veren firma sahipleri Yadiğar ve Atilla Benli, “Ramazan ayının son iki günü nedeniyle aynı sokakta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini gerçekleştirdik. Bu davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize ve esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerini kullandılar.

DAVETLİLERDEN TEŞEKKÜR

Kendileri için sokak iftarı düzenleyen esnafa minnettar kalan davetliler, “Allah esnaf kardeşimizden razı olsun. Bizi böyle mübarek bir akşamda esnaf sakinleri olarak güzel bir iftar programını hep birlikte hayata geçirmiş olduk” şeklinde duygularını paylaştılar.