Devrek’te Mevlid Kandili Coşku İle Kutlandı

MEVLİD KANDİLİ COŞKUYLA KUTLANDI

Devrek’te Mevlid Kandili, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla kutlandı. Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde merkez ile köylerde yaşayan halk, bu özel geceyi coşkuyla karşıladı. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camii’nde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlidhanların ilahiler okuması ve dualar yapıldı. Devrek Müftüsü Murat Mutlu, cemaate gecenin anlamı üzerine bir konuşma yaptı.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Müftü Mutlu, yaptığı konuşmada “İnsanlığın kurtuluşu için alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın doğumunun 1500. yıl dönümünü büyük bir heyecan ile tekrar idrak etmiş olacağız” dedi. Peygamber Efendimizin, hayatın her alanında insanlara örnek olduğunu belirten Mutlu, “Aile, Peygamberimiz ile huzur bulmuştur. Çocuklar, Peygamberimiz ile sevgiyi tatmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Yetimin ve mazlumun yüzü Peygamberimiz ile gülmüştür” diyerek Peygamberin topluma kazandırdığı değerleri vurguladı.

CEMAAETE İKRAMDA BULUNULDU

Programın ardından, namaz çıkışında hayırsever vatandaşlar cemaate çeşitli ikramlar sundu. Müftü Mutlu, genel olarak insanların Peygamberimizin adını anmanın önemini ve O’na olan sevginin gün geçtikçe artmasını dile getirdi. Mevlid Kandilinin tüm insanlık için rahmet ve berekete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz etti. Zonguldak’ta düzenlenen bu anlamlı program, toplumun bir araya gelip manevi değerlere sahip çıkma şeklinde bir araya gelmesini sağladı.