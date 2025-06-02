Devrek’te Minibüs Devrildi, Üç Yaralı

DEVREK İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs devrildi ve bu olayda 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, Devrek’ten Eveyikli köyüne doğru ilerleyen Osman T. yönetimindeki 67 NR 352 plakalı minibüs devrilme yaşadı.

KAZA SONRASI ÇEŞİTLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada farklı yerlerinden hafif yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.