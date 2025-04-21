Devrek’te Usulsüzlük İddiasıyla Tutuklama Yapıldı

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Zonguldak’ın Devrek İlçe Belediyesi’nde “usulsüzlük yapıldığı” iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı. 18 Nisan’da il emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan CHP’li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile birlikte R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K, U.K, T.K. ve N.D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Devrek Adliyesi’ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜ NDEKİ DESTEK ve TEPKİLER

Polis ekipleri, adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları, sevk sırasında Bozkurt’a alkışla destek oldu, ancak bir zanlıya karşı tepki gösterildi. Aynı zamanda, T.K. ve N.D’nin soruşturma kapsamında bir gün önce gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklanan T.U’nun dışında, 6 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin Bozkurt’a da “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri uygulandı. R.K. ve U.K. ise savcılıktaki sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Adliye çıkışında, Çetin Bozkurt’a yakınları alkış ve sloganlarla destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, karar sonrası yaptığı açıklamada, tahkikatın devam edeceğini belirtti ve bu süreçte soğukkanlılıklarını ve sükunetlerini korumaları gerektiğini ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi’nde “usulsüzlük yapıldığı” yönündeki iddialar dahilinde 18 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda Bozkurt’un yanı sıra diğer şüphelileri de gözaltına aldı.