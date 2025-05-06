Devrek’te Vatandaşlar Yeni Evlerine Kavuştu

DEVREK’TE YENİDEN EV SAHİBİ OLMA SEVİNCİ

Devrek’te meydana gelen heyelanın ardından yıllar süren bekleyiş sona erdi. Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 2015 yılında yaşanan felaket nedeniyle evlerini kaybeden mağdurlar, sonunda yeni yuvaya kavuşmanın mutluluğunu paylaşıyor.

YILLAR SONRA YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

2015 yılında yaşanan heyelan sonrası zor günler geçiren 89 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile yeni evlerine sahip olmanın gururunu yaşıyor. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişinde, Afad ve noter yetkilileri de katıldı. Devletin destekleri sayesinde İsmetpaşa Mahallesi’nde 6 katlı, modern, asansörlü ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen 12 daireli 9 bloktan oluşan konutlar, yıllardır sıkıntı yaşayan vatandaşlar için umut oldu.