Devrek’teki Tarihi Taş Fırında Simit Geleneği

DEVREK’TE TARİHİ FIRININ KALBİ SIMİT YAPIYOR

Devrek ilçesinde 113 yıldır faaliyet gösteren bir taş fırın, yerel simit üretiminin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Zonguldak’ın Devrek İlçesi, tarihi fırında odun ateşinde üretilen Devrek Simidi ile adeta bir simge oluşturuyor. 1912 yılında açılan fırın, o günden bu yana kesintisiz olarak hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turistlerin taleplerine yanıt veriyor.

ÖZEL MALZEMELERLE HAZIRLANAN SIMİTLER

İşletme sahibi Mustafa Güneş, Devrek simidinin eşsizliğine dikkat çekerek, “İlçemizin adeta simgesi haline gelen simit üretimi tecrübeli ustalarımızın sayesinde özenle hazırlanıyor. Üretimde özel ve kaliteli ürünler kullanmaya gayret ediyoruz. Simitlerimizin sofralarınıza ulaşana kadar birçok aşamadan geçiyor” diyor. Fırında pişirilen bu simitlerde Ege yöresinden alınan incir pekmezinin kullanılması, ürünlerin kalitesini ve lezzetini artırıyor.

TARİHİ FIRININ GEÇMİŞİ VE WİLD FİLOSU

Güneş, fırının geçmişi hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Fırınımız 1912’den beri faaliyette. Bizden önce Gül Kadir çalıştırdı ve biz burayı 40 yıl boyunca ailemiz adına işletiyoruz. Fırın oldukça eski ve sadece gerekli tamirat ve tadilatlarını yapıyoruz. Meşe odunu kullanımı özellikle önemli, çünkü meşe odunun verdiği aroma simitlerimize özgün bir tat katıyor.”