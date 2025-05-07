Devrekani’de Arkadaşlar Tutuklandı, Olay Sürüyor

DEVREKANİ’DE FENALAŞMA OLAYI

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezinti yapan bir kişinin fenalaşması sonucu meydana gelen olayda, iki arkadaş tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli çıkan 23 yaşındaki Suat Can Dere, D.A. ve Y.K. ile birlikte yola çıktı. Gece ilerleyen saatlerde, Suat Can Dere aniden fenalaştı. Arkadaşları D.A. ve Y.K., durumu acil şekilde fark ederek, Dere’yi Devrekani Devlet Hastanesinin önüne bıraktı.

İLK MÜDAHALE VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Hastanenin önünde bilinci kapalı durumda olan Suat Can Dere, burada ilk müdahaleden sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Maalesef, tüm müdahalelere rağmen Dere kurtarılamadı. Olaydan sonra, Devrekani Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Y.K. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Suat Can Dere’nin yasaklı madde kullandığı iddiaları gündeme gelirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belirleneceği belirtildi.