Devrekani’de Yangın Ev Yaktı

YANGIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleşen yangında iki katlı ahşap bir ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Olay, Arslanbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı ve kısa sürede büyüyerek evi sardı.

VATANDAŞLARDAN ACİL ÇAĞRI

Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine derhal olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Ancak yangın sonucunda evin tamamen kullanılmaz hale geldiği bildiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bu tür olaylar, kamu güvenliği açısından da önem taşıyor.