“Devrim Özkan ve Lucas Torreira’nın Tatil Kaçamağı”

AŞK HİKAYESİ ALEVLENİYOR

26 yaşındaki güzel oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira arasındaki aşk, hız kesmeden devam ediyor. İkili, tatil kaçamağı yapmak üzere bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım sayesinde tatil yerleri ortaya çıktı. Devrim Özkan, 2023 yazında ABD’nin Miami kentinde görüntülendiği Lucas Torreira hakkında yöneltilen soruya “Her şey göründüğü gibi” yanıtını vermişti. Bu ifadeleri ile çiftin bir süre sakladıkları ilişki resmiyet kazanmış oldu.

AYRILIK SONRASI BARIŞMA

Ünlü çiftten ocak ayında gelen kötü haberler, merak uyandırmıştı. İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmaları ve birbirlerini takibi bırakmaları, ayrıldıklarının sinyallerini vermişti. Ancak, ayrılığa dayanamayarak 8 aylık bir aranın ardından tekrar bir araya geldiler.

Aşklarına doludizgin devam eden çift, tatil yapmak için Arjantin’e gitmeyi tercih etti. Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından peş peşe yaptıkları paylaşımlarla tatil anılarını takipçileri ile paylaştı.