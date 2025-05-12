DevSecOps Days İstanbul’da “Ai For DevSecOps” Değerlenecek

ETKİNLİKTE YAPAY ZEKANIN ROLÜ VURGULANACAK

DevSecOps Days İstanbul, bu yıl “AI for DevSecOps” temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini değerlendiriyor. Bilişim Teknolojileri Derneğinden (BT) alınan bilgilere göre, Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında global ölçekte söz sahibi olma hedefini destekleyen en yenilikçi etkinliklerden biri olan DevSecOps Days İstanbul, üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik, yapay zeka ve güvenlik konularını derinlemesine tartışmaya açacak.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ KONUŞACAK

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları (THY), Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi gibi önemli kurumların temsilcileri konuşma yapacak. Ayrıca, uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Serttaş, “Gelecekteki güvenlik sorunlarını bugünden öngörerek hareket etmek zorundayız. Yapay zeka ile güvenliği birlikte düşünmezsek, sadece teknoloji değil, insan kaynağı da savunmasız kalır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BT DERNEĞİNDEN DAVET

Açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana bilişim sektöründe dayanışmayı artırmayı, genç profesyonelleri desteklemeyi ve teknolojik dönüşümü yönlendirmeyi amaçlayan BT Derneği, bu yılki etkinlikle Türkiye’nin küresel teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Dernek yetkilileri, “Yöntemlerimizi değiştirmediğimiz sürece gelecekte söz sahibi olamayız. DevSecOps Days İstanbul, değişimi anlamak ve yön vermek için eşsiz bir fırsattır.” ifadeleriyle etkinliğe tüm uzmanları davet ediyor. Kayıt ve detaylı bilgi için “www.devsecopsistanbul.com” adresi ziyaret edilebilir.