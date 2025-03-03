Deyrizor’da Patlama: 3 Ölü, 20 Yaralı

SURİYE’DE BÜYÜK PATLAMA!

Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor kentinde büyük bir patlama meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre, patlamada 3 kişi yaşamını yitirirken, 20’den fazla kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

PATLAMANIN NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın hemen sonrasında güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yerel yetkililer, patlamanın sebebinin belirlenmesi için araştırma ve incelemelere başladı. Patlamanın nedenine dair daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.