Deyrizor İçi İçin 26 Milyon Dolar Toplandı

DEYRIJOR İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin yeniden imarı için gerçekleştirilen bağış kampanyasında toplamda 26 milyon dolar toplandı. Suriye Kültür Bakanlığının desteklediği bu kampanya, Deyrizor’un yeniden inşası, bölgenin gelişimi ve altyapı çalışmalarına katkı amacıyla “Deyr el-İzz” ismiyle başlatıldı.

ETKİNLİKTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Deyrizor Belediye Stadı’nda düzenlenen bağış etkinliğine, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Ahmed Zeydan ve Deyrizor Valisi Gassan el Seyyid Ahmed de katıldı. Etkinliğe halkın yoğun ilgi göstermesiyle birlikte 26 milyon dolar bağış toplandı.

ZOR DURUMDA KALAN BÖLGE

Bölgenin zengin petrol sahalarına sahip Deyrizor ili, iç savaş döneminde birçok saldırıya maruz kalmış durumda. Bir dönem terör örgütü DEAŞ’ın kontrolünde kalan il, yaşadığı sıkıntılarla en fazla zarar gören kentlerden biri haline geldi. Devrik rejim saldırılarında harabeye dönen Deyrizor’un alt ve üst yapısı ciddi bir yenilemeye ihtiyaç duyuyor.