Dezenflasyon Programı Üzerine Açıklama Yapıldı

HAZİNE VE MALİYE BAKANI DEĞERLENDİRMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları anketinin sonuçları hakkında yorumda bulundu. Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GÖRÜNÜM

Bakan Şimşek, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,6 seviyesinde olduğunu, söz konusu anketin sonuçlarına göre 12 ay sonrasında bu oranın yüzde 27,2’ye düşmesinin beklendiğini belirtti. Enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğine vurgu yaparken, diğer vadelerde sınırlı artışlar kaydedildiğini aktardı. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisinin etkili olduğu görülüyor.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN GEREKEN SABIR

Uzun bir süre boyunca önemli ölçüde iyileşme kaydedildiğine rağmen, beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman alabileceği ifade edildi. Bakan Şimşek, “Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor.” şeklinde konuştu. Dezenflasyon konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini yineledi.