Dezenformasyon yasalaştı! CHP düzenlemeyi AYM’ye götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, dezenformasyon yasasına dair açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kamuoyunda “dezenformasyon teklifi” olarak nitelendirilen teklifi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.

Engin Altay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile birlikte TBMM’de dün basın toplantısı düzenledi. Kamuoyunda “dezenformasyon teklifi” olarak nitelendirilen teklifi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıklayan Altay, “Biz Anayasa Mahkemesi’ne hiç şüphesiz yayınladığı günün ertesinde gitmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sayın Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde planda olmadan New York’a gitti ve 8 saatte nerede olduğuna dair bazı iddialar ortaya atıldı, bir görüşme oldu mu o 8 saatte?” sorusuna da Özkan, şu yanıtı verdi:

“Biz gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız. 4 saatlik bir yolculukla New York’a gitmiştir Sayın Genel Başkanımız. New York’ta ilgili gökdelenin önünde gereken sözlerin açıklamasını yapmıştır. Sonra da gene 4 saatlik bir yolculukla Washington’a dönmüştür. Bizim halkımıza söyleyemeyeceğimiz herhangi bir ziyaretimiz yoktur. Pensilvanya’nın yolcuları belli. Gittiler, geldiler, gitmek için can atıyorlar. Biz o yolun yolcusu değiliz. Biz Mustafa Kemal’in yolcusuyuz.”