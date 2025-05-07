Dezenformasyona Karşı Eğitimler Başladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Bursa’daki eğitim kurumlarına yönelik yapılan ‘Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimleri’ başladı. Bursa Valiliği, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik eğitimlerde, 377 katılımcıya gün sonunda dezenformasyonla mücadele gönüllü eğitmenlik sertifikası verilecek. Gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek proje, eğitim, seminer ve benzeri sosyal etkinliklerle toplumda dezenformasyon direnci oluşturmayı hedefliyor. Eğitimin odak noktaları arasında sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele yer alıyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE HEDEFLERİ

Eğitim gönüllülerine hitap eden DMM Koordinatörü İdris Kardaş, “Dezenformasyon meselesini bir, iki günde ya da bir ayda, iki ayda çözeceğimiz bir mesele değil, eğitimler de böyle bir günlük, iki günlük eğitimlerle sınırlı olamaz” dedi. Bu alandaki eğitimin sürekliliğine dikkat çeken Kardaş, dezenformasyonun çağımızın en kritik meselelerinden biri olduğunun altını çizdi. Gelecek nesillere dezenformasyonun yarattığı tahribatı en aza indirmek için el birliğiyle mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, “Dezenformasyon, devletler için bir milli ve ulusal güvenlik meselesidir” diye ekledi. Eğitimin amacının toplumda bu konuya karşı duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.

DEZENFORMASYON VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun da dezenformasyonun ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, “Dezenformasyon, toplumun bir arada yaşama duygusunu ortadan kaldıran, moral çöküntüsüne yol açan önemli bir meseledir” ifadesini kullandı. Dezenformasyonun tarihsel olarak insanlığa ait bir sorun olduğunu, ancak sosyal medya ve hızlı iletişimle birlikte toplumsal güvenlik tehditine dönüştüğünü söyledi. Altun, insanların gerçek bilgileri ayırt edebilme yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

PROJENİN GELECEĞİ VE DESTEKLER

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, eğitim alacak gönüllü eğitmenlerin projeyi gerçekleştireceğini aktararak, “T toplumda dezenformasyon direncinin oluşturulması hedeflenmektedir” dedi. Okuryazarlık konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etme hedefinde destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.