Dezenformasyonla Mücadelede Gençler Eğitiliyor

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EĞİTİCİ EĞİTİMİ BAŞLADI

Samsun Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde “Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi” başlıyor. Eğitim, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü” çerçevesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılmakta. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlamış olup, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı’nın konuşması ile devam etti.

EĞİTİMİYLE TOPLUMUN FARKINDALIĞI ARTIRILACAK

Ebubekir Ayrancı, proje ve sosyal etkinlikler aracılığıyla toplumda dezenformasyonla mücadeleye karşı bir direnç geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gençlerin sosyal medyayı en çok kullanan kesim olduğunu vurgulayan Ayrancı, “Biz de bu gençlere yapacağımız eğitimlerle dezenformasyonla mücadele noktasında farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz” dedi. Ayrancı, medya okuryazarlığının geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Deepfake’ler ve algı operasyonlarıyla nasıl dezenformasyon üretildiğini anlatırsak, gençlerin sosyal medyayı doğru okuması için önemli bir adım atmış oluruz.” diye konuştu.

GENÇLERİN SORGULAYAN BİREYLER OLARAK YETİŞTİRİLMESİ HEDEFİ

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, gençlerin sorgulayan ve doğru bilgiye ulaşma çabasını ön plana çıkararak, yanlış bilgilerin yayılma hızının doğrularınkinden çok daha fazla olduğunu ifade etti. Ağar, “Gençlerimiz, doğruyla yanlışı nasıl ayıracak? Herhangi bir konuda sosyal medyada bilgi ile karşılaştıklarında ‘Gerçekten böyle mi?’ diye sorgulamaları önemlidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” programıyla iyi ve doğru olana yönelen, proaktif bireyler yetiştirmek için çabalarının sürdüğünü belirtti.

DEZENFORMASYONUN TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ramazan Sinekoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak diğer paydaşlarla birlikte topluma sunulan hizmetleri ve kalite standartlarını artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Eğitimi sunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Dr. Ümmühan Yücel, dezenformasyonun dünya için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Yücel, uluslararası raporlarda dezenformasyonun küresel tehditler arasında ilk sırada olduğunu ve bu alandaki farkındalığın artırılmasının önemini dile getirdi. Eğitime toplamda 182 kişi katılmakta.