Dezenformatik İçerikler Süreci Sarsabilir

DEZENFORMATİK İÇERİKLERİN RİSKİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, terör örgütünün silah bırakma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sosyal medyada yayılan dezenformatik içeriklerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Gerçek olmayan içeriklerin, gerçekmiş gibi sunulabileceğini ifade eden Darıcı, bu durumun süreci olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Terör örgütü tarafından alınan silah bırakma kararı, kamuoyunda büyük bir yankı bulurken, bu sürecin sekteye uğratılmasına yönelik dezenformasyon kampanyalarının hız kazandığı görülüyor. Yurt dışı kaynaklı bazı yayınlar aracılığıyla dezenformatik içeriklerin yaygınlaşması, kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ

Son zamanlarda, yapay zeka ile üretilmiş olan ve “deepfake” teknolojisi kullanılarak oluşturulan sahte görüntü ve videoların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu içerikler, toplumsal hassasiyetleri hedef alarak kamuoyunu yanıltma, provoke etme ve süreci manipüle etme amacı taşıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, bu kritik süreçte sosyal medyada yapılan paylaşımların birçok insanı farklı duygu durumlarına sokabileceğini belirtiyor. Bu durum, toplumsal olarak da tetikleyici unsurlar içerebiliyor.

PAYLAŞIMLARIN DENETİMİNE GEREKEN ÖNEM

Doç. Dr. Sefer Darıcı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların önceden kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Terör örgütünün silah bırakma sürecine dair kararın ardından sosyal medyada ve diğer haber kaynaklarında tartışmalar artıyor. Bu süreci baltalamayı amaçlayan yurt dışı kaynaklı bazı yayınlar gözlemleniyor. Bu sürecin sağlıklı işlemesini sağlamak için dezenformatik içeriklere dikkat etmek gerekiyor. Bazı görüntüler, deepfake gibi araçlarla oluşturuluyor. Gerçekte olmayan görüntüler yaratılabiliyor veya farklı anlamlar taşımaya zorlana biliyor” diyor.

PROPOGANDA MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİR

Darıcı, hem vatandaşların hem de kamu personelinin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Gerçekçi görünen içeriklerin, propaganda malzemesi olarak kullanılabileceğini ifade eden Darıcı, sosyal medya üzerindeki bu tür paylaşımların, birçok insanı farklı duygu durumlarına sokabileceğini vurguluyor. Paylaşımların kaynağına, içeriklerine ve bu içeriklerin gerçekliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Darıcı, “Yapay zeka tarafından üretilen ve manipülasyona uğramış içeriklere karşı temkinli olunmalı. Haberciler ve kamu görevlileri de bu içeriklere karşı dikkatli olmalı” diye ekliyor.