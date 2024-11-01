“DFDS, Ekol Lojistik Anlaşmasını İptal Etti”

ANLAŞMA İPTALİ VE SEBEPLERİ

Danimarkalı lojistik firması DFDS, 2,5 yıl önce başlattığı Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık birimini satın alma anlaşmasını, kapanışa 24 saat kala iptal etti. İptalin sebepleri arasında DFDS’nin kapanış aşamasında talep ettiği indirim yer aldı. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “DFDS tarafından talep edilen indirim miktarı küçük olmasına rağmen yakışıksız bulduk,” dedi.

GEÇMİŞ SÜREÇTE YAŞANANLAR

Musul, süreç boyunca DFDS ekiplerinin entegrasyon çalışmaları için Türkiye’ye geldiğini, ofislerin ayrıldığını ve tüm hazırlıkların satın alıma uygun hale getirildiğini aktardı. Ancak, anlaşmanın kapanışından hemen önce DFDS CEO’sunun satın alım şartlarını tekrar gözden geçirme talebiyle indirim istemesi, Musul’un ifadesine göre ekibi ve kendilerini rahatsız etti. DFDS’nin indirim taleplerindeki ısrarı sonucunda anlaşmanın iptal edildiği duyuruldu.

SÜRECİN GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

DFDS, Ekol Lojistik’in Avrupa ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı operasyonlarını kapsamayı hedefleyen bir anlaşma yapmıştı. Avrupa Birliği’nden birleşme kontrol onayını aldıktan sonra işlemi yılın son çeyreğinde tamamlamayı planlıyordu. Ancak anlaşmanın kapanışına bir gün kala yaşanan anlaşmazlık, sürecin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Kaynak: Bloomberg HT