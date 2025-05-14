Dfds Türkiye’yi Yatırım Merkezi Olarak Görüyor

DFDS’İN TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ KÜRESEL PAZARLARA BAĞLANIYOR

DFDS Global Üst Yöneticisi (CEO) Torben Carlsen, Türkiye’deki faaliyetleri sadece genişletmekle kalmadıklarını, aynı zamanda Türkiye’yi uzun vadeli yatırımlar için önemli bir merkez haline getirdiklerini ifade ediyor. “Türk ihracatçısına daha fazla destek sunmak adına yeni hat ve gemi yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyoruz.” diyor. Denizcilik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren DFDS, Pendik Limanı’nda düzenlenen bir törenle 10 bininci seferini kutladı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile sektör temsilcileri bir araya geldi. DFDS, 2018 yılından beri Türkiye ile Avrupa arasında köprü kurarak, 19 gemilik filosu ve 1000’den fazla çalışanıyla hizmet sunuyor.

STRATEJİK BİR OYUNCU OLARAK DFDS

Intermodal taşımacılık alanında sunduğu entegre çözüm ve hizmetlerle lojistik süreçlerde etkin ve güvenilir taşımacılık imkanı sağlayan DFDS, Türkiye’nin küresel pazardaki rekabetçiliğine de katkı sağlıyor. 2018’den bu yana 1 milyon üniteden fazla taşıma gerçekleştirerek, Türkiye’nin ihracatını ve dış ticaret performansını destekleyen stratejik bir aktör haline geldi. Şirket, ülke genelinde farklı bölgelerden yaygın operasyon altyapısıyla hizmet sunarak Türkiye’yi küresel pazarlara bağlıyor. Deniz yolu taşımacılığı ile tren bağlantılı intermodal çözümleri bir araya getirerek Türk firmalarını Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına entegre ediyor. DFDS, Türkiye’deki deniz yolu ile ihracat çıkış noktalarında kendi ekibi ve operasyonlarıyla hizmet vererek sektörde fark yaratıyor. 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin sefer gerçekleştirme hedefiyle ilerliyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Torben Carlsen, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin stratejik konumunun DFDS için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Türkiye’yi uzun vadeli yatırımlarımız için önemli bir merkez olarak konumlandırıyoruz.” diyen Carlsen, Türk ihracatı için sunulacak destekler konusunda çalışmaların süreceğini belirtti.

YATIRIMLARDA ARTARAK DEVAM

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, 10 bininci seferlerini tamamlamaktan duydukları gururu dile getirdi. Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu belirten Hoffmann, “14 Türk bayraklı gemimiz ve Türk denizcilerle verdiğimiz hizmet ile Türkiye’nin denizcilik alanındaki yetkinliğini küresel pazarlarda sergiliyoruz. Türkiye’ye yaptığımız yatırımlar, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek; bu ülkenin stratejik konumundan ve insan kaynağından aldığımız güçle daha da büyüyeceğiz.” ifadesini kullandı.