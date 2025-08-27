DGS 2025 Tercih Tarihleri Belirsiz

DGS 2025 TERCİH TARİHLERİ ARAŞTIRILIYOR

DGS 2025 tercih tarihleri, adaylar tarafından yoğun bir ilgiyle araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen DGS sınav sonuçlarının ardından, birçok aday puanlarının değerlendirilmesi için ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. DGS tercihleriyle ilgili tüm önemli detaylar, haberin devamında yer alıyor.

DGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri henüz kesinleşmedi. Ancak geçen yıl tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle, 2025 DGS tercih sürecinin de benzer bir zaman diliminde başlaması öngörülüyor. Önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzunu dikkatlice takip ediyor. DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı ve bu durum adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Önlisans eğitimlerini devam ettirmek isteyen binlerce aday, tercih işlemlerine başlamadan önce ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanlar, DGS tercih kılavuzunun Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmasının muhtemel olduğunu ifade ediyor. Kılavuz yayımlandığında, adaylar başvuru tarihleri, tercih yapma koşulları, kontenjan bilgileri ve diğer önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

DGS İLE 30 LİSANS PROGRAMI TERCİH HAKKI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinde adaylara 30 farklı lisans programını tercih etme hakkı tanınıyor. Bu durum, adayların lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebilmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor. Tercih döneminde, adaylar sadece mezun oldukları önlisans programlarıyla ilişkili lisans bölümlerini tercih edebilecek. Bu bölümler, ÖSYM tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen kontenjanlar doğrultusunda adaylara sunuluyor. Adayların tercihlerini yaparken, hem ilgi alanlarını hem de tercih edecekleri programların mezuniyet sonrası iş imkanlarını göz önünde bulundurmaları başarıları açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, tercih kılavuzunda yer alan tüm kurallar dikkatlice incelenmeli; tercih sürecinde yapılabilecek hataların önüne geçilmelidir.

2025 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılanlar, sonuçlarını öğrenerek tercih sürecine hazırlık yapma fırsatı buldu. ÖSYM’nin resmi web sitesinden duyurulan bu tarihle birlikte, adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini planlamaya başladı.