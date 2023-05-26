DGS başvuruları başlıyor

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 başvuru tarihleri belli oldu. 2 yıl önlisans eğitimini 4 yıl lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların girdiği DGS için başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresiden alınıyor.

DGS başvuru tarihi 2023 açıklandı. 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak sınav öncesinde adayların ÖSYM AİS adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sınava giren adaylar aldıkları puanla tercih işlemlerini yapacak. Böylelikle 2 yıl önlisans eğitimlerini 4 yıl lisana eğitimine tamamlayabilecekler. Peki, ÖSYM DGS başvuruları ne zaman sona eriyor? Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte, DGS 2023 başvuru ücreti, şartları ve merak edilen diğer tüm detaylar…

DGS BAŞVURU TARİHİ 2023

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs 2023 Cuma günü başladı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ise 13 Haziran 2023 geç başvuru tarihi olarak duyuruldu.

ÖSYM DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

DGS 2023 başvuruları 5 Haziran Pazartesi günü sona eriyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

DGS başvurusu, ÖSYM’nin düzenlediği diğer sınavlar gibi Aday İşletim Sistemleri (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek yapılıyor. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılıyor.

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DGS başvuru ücreti henüz belli değil.

DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak ve ÖSYM AİS adresinden erişime sunulacak.

DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

DGS’de 60 sözel (Türkçe) ve 60 sayısal (Matematik, Geometri) olmak üzere toplam 120 soru soruluyor. Dikey Geçiş Sınavı’nın süresi ise 150 dakika.