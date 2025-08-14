DGS Sonuçları, 14 Ağustos 2025’te Açıklanacak

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Temmuz’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonrasında, binlerce aday ÖSYM’nin sonuçlarıyla ilgili büyük bir merak içinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihini resmi olarak 14 Ağustos 2025 Perşembe olarak duyurdu. Sınava katılan yüz binlerce aday, emeklerinin karşılığını görmek için sabırsızlıkla sonuç ekranının açılmasını bekliyor.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILACAK?

DGS ile ilgili detaylar önemini koruyor; çünkü bu sınav, ön lisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmelerini sağlıyor. Kritik veriler olan başarı puanı ve sıralama sonuçları, adayların tercih süreçlerini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin resmi “Sonuçlar” sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sınav puanlarına ulaşabilecek.

Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulamaları üzerinden de sınav sonuçlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanabiliyor. ÖSYM, sonuç belgelerini adaylara posta veya elektronik ortamda ayrıca göndermemektedir; bu yüzden sonuçların teyidi ve resmi bilgi edinme işlemleri sadece ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Yayınlanan sonuç bilgileri resmi tebligat niteliği taşıyor ve ek bir belgeye gerek kalmadan geçerliliğe sahip.

DGS PUANLARININ HESAPLANMASI

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih sürecinin detayları da ÖSYM tarafından açıklanacak. Adayların sonuçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve ilgili duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Adayların, yaşanabilecek sorunlar veya itirazlar konusunda ÖSYM’nin belirlediği usul ve süreçlere uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. DGS yerleştirme puanları, adayların sınavda aldıkları sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) kullanılarak hesaplanıyor. ÖSYM, bu puanların yerleştirmede kullanılacak katsayılarını belirliyor.

Her adayın sayısal ve sözel standart puanları ile ÖBP’si ilgili katsayılarla çarpılarak toplanıyor ve bu toplam, adayın DGS puanını oluşturuyor. DGS puanının hesaplanabilmesi için, adayların her iki testten de en az birer ham puan almaları gerekiyor. Eğer adayın sayısal ya da sözel testlerden herhangi birinden ham puanı yoksa, DGS puanı hesaplanamıyor. Ayrıca, 2024 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların 2025 DGS’de kullanacakları ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılırken, 2025 yılında yerleşen adayların 2026 DGS’de kullanacakları ÖBP’leri de aynı katsayı ile değerlendiriliyor. Bu uygulama, önceki yıllarda yerleşen adaylar ile diğer adaylar arasında puanlama dengesini sağlamayı amaçlıyor.