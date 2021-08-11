DGS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı.

Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” denildi.