DGS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Temmuz’da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı.
Açıklamayı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yaptı.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, “03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır” denildi.
Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.