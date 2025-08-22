DGS Tercih İşlemleri Başlıyor, Takip Edin!

DGS SONUÇLARINDAN SONRA TERCİH İŞLEMLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesini dikkatle takip ediyor. Bu süreçte, doğru ve zamanında tercih yapmak büyük bir önem taşıyor. DGS tercihleriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

DGS TERCİH TARİHLERİ

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü duyuruldu. Tercih sürecine ilişkin takvim henüz açıklanmadı; ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, tercihlerin Ağustos sonu veya Eylül başında başlaması bekleniyor. 2024 yılında DGS 30 Haziran’da gerçekleştirilmiş, sonuçlar 10 Eylül’de ilan edilmiş ve tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

TERCİH KILAVUZU VE İŞLEMLER

DGS tercih dönemi boyunca, adaylar ÖSYM’nin resmi web sitesinden tercih kılavuzuna erişebilecek. Bu kılavuzda lisans programlarının kontenjanları, üniversitelere göre tercih listeleri ve başvuru şartları detaylı bir şekilde yer alacak. Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek ve adayların işlemlerini tamamladıktan sonra tercihlerini onaylamaları gerekecek. Adaylar, sadece mezun oldukları alanlarla ilgili ve şartları karşılayan programları tercih listesine ekleyebilecek. DGS’de en fazla 30 tercih yapılabilmektedir. Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ise ÖSYM tarafından daha sonra açıklanacak.

TABAN PUANLAR VE KONTENJAN BİLGİLERİ

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların merakla beklediği taban puanlar ve kontenjan bilgileri şu an için yayımlanmadı. Bu veriler, ÖSYM tarafından tercih sürecinin başlayacağı tarihlerde yayımlanacak tercih kılavuzu aracılığıyla adayların erişimine sunulacak. Kılavuzda, üniversitelere ait program kontenjanları, başvuru koşulları ve önceki yıllara ilişkin karşılaştırmalı bilgiler yer alacak. 2025 tercih işlemleri için güncel puanlar henüz belli olmasa da, adaylar 2024 yılına ait taban puanları ve yerleşme verilerini referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek. Bu nedenle, önceki yılın verilerinin titizlikle incelenmesi ve puan sıralamasına göre bilinçli tercihler yapılması büyük bir önem taşıyor.