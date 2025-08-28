DGS Tercih Sonuçları Eylül’de Açıklanacak

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ

ÖSYM’nin takvimine göre, DGS tercih sonuçları sonbahar döneminde, tercih işlemleri tamamlandıktan kısa bir süre sonra erişime açılacak. 2025 yılı için DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair bazı öngörüler bulunuyor. DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde duyuruldu. Ardından tercih dönemi başladı ve adaylar lisans programlarına geçiş yapabilmek için hazırlık sürecine girdi.

EYLÜL AYI SÜRECİ

2025 DGS tercih sonuçlarının muhtemelen Eylül ayının ikinci haftası, yani 7-11 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi duyurusunu dikkatle takip etmek, sürecin netleşmesi açısından oldukça önemli. Tercih süreci ise 28 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek.

Adaylar, tercih işlemlerini 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:15’ten itibaren ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda gerçekleştirebilir. Tercih işlemlerinin son tarihi 4 Eylül 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. Temel bilgileri bilerek hareket etmek, adayların süreçte avantaj sağlamasına yardımcı olabilir.