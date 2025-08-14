Haberler

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

DGS tercihleri, sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025’te açıklanmasının ardından adaylar arasında en fazla ilgi çeken konular arasında yer alıyor. Özellikle puan ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan adaylar, ilgili tarihleri araştırmaya başladılar. Peki, 2025 DGS tercih süreci ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yıllık lisans programına devam ettirmek isteyen adaylar için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden erişiyor.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

