DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

DGS TERCİHLERİNİN MERAKLA BEKLENDİĞİ TARİHLER

DGS tercihleri, sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025’te açıklanmasının ardından adaylar arasında en fazla ilgi çeken konular arasında yer alıyor. Özellikle puan ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan adaylar, ilgili tarihleri araştırmaya başladılar. Peki, 2025 DGS tercih süreci ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yıllık lisans programına devam ettirmek isteyen adaylar için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden erişiyor.