DHA, ROV İle Görüntüledi Cenazeyi

CENAZE KAYBI BULUNDU

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış, yarı batık haldeki teknesiyle kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edildi. DHA, tespit edilen cenazenin ROV görüntülerine ulaştı.

CENAZENİN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla denize açılan deniz polisi, Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla cenazenin yerini belirledi. Daha sonra insansız su altı robotu (ROV) ile görüntüleme yapıldı. Bir dalgıç polis, “YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta. Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası’ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay’ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti’nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz.” diyerek bilgi verdi.