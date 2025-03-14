DHKP/C Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü DHKP/C’ye belediyelerden finans sağlanmasına ilişkin devam eden soruşturmada, 18 şüpheli hakkında yeni karar aldı.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Hakimlik, söz konusu 18 şüpheliden 5’inin tutuklanmasına ve 13’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut’un “terör örgütünü finanse etmek” suçundan tutuklandığı bildirildi. Diğer şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C’nin sözde kurumlarının finans desteği sağlamak amacıyla İKOM’un kurulduğu ortaya çıktı. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadesine göre, İKOM içinde görev alan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B’nin 2014 ile 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile bağlantı kurarak finansal destek talep ettikleri belirlendi.

Kazova Tekstil adlı firma, çalışanlarının işten çıkarılması ve alacaklarının ödenmemesi sonucu terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiği, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyeleri aracılığıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldığı öğrenildi. İlgili belediyelere yönelik müfettişlerince yapılan incelemelerde, ihalelerde yolsuzluklar ve usulsüzlükler tespit edildi. Sarıyer ve Şişli belediyelerinin ihale süreçleriyle DHKP/C’ye finans sağlandığı belirlendi.

Terör örgütü DHKP/C’nin İKOM yapılanmasında 2, DİH ve Kazova Tekstil’de 12 şüpheliyle 2014-2016 yılları arasında örgüte finans sağladıkları belirlenen Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bu operasyon sonucunda eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, o dönemde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olan ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Kalender Özdemir’in de bulunduğu, 13 şüphelinin aktif olarak belediyelerde görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında, 2’sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Dönem içerisinde terör örgütü DHKP/C’ye aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlendi.