DHKP/C Soruşturmasında Belediyelere Yönelik Operasyon

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal destek sağlamak amacıyla ‘İhtiyaç Komitesi’ (İKOM) oluşturduğu tespit edildi. Bu sözde komitenin içinde yer alan Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların, 2014-2016 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ile birlikte bazı belediyelerle irtibat kurarak örgüt adına finansal destek talep ettikleri belirlendi.

İHALELERDEN YETİŞTİRME HUSUSLARI

Soruşturma sürecinde, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği kaydedildi. Bu firma, 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve diğer bazı belediyeler tarafından yapılan ihalelere katıldı. İhaleler kapsamında, çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişörtlerin alımı yapıldığı belirtildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, belirtilen ihalelerde yolsuzluklar saptandı ve kazaklar ile tişörtlerin ihale koşullarına uygun olmayan bir şekilde firmaya teslim edildiği, piyasa fiyatlarından daha yüksek bedellerle alımlar yapıldığı ve ürünlerin dağıtıldığı kişilerin kimler olduğunun tespit edilemediği açıklandı. İhale belgelerinde de değişiklikler olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER VE GÖZALTINA ALMALAR

Söz konusu soruşturmaya dair 34 adrese yapılan operasyon sonucunda, Sarıyer dahil bazı belediyelerden 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ‘mağdur’, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül ise ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu öğrenildi.

KİLİT İSİMLER VE GÖZALTINDAKİLER

Eski başkan yardımcısı İ.E., Ataşehir Belediyesi’nin eski başkan yardımcısı 3 kişi, eski Maltepe belediye başkan yardımcısı ve Şişli’den 2 eski belediye başkan yardımcısının da gözaltında olduğu belirlendi. Şüphelilerin İstanbul TEM Şubesi’ndeki sorgusu devam ederken, evinde bulunamayan ve soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç için yakalama çalışmaları sürüyor.

ÇARPICI AYRINTILAR VE GÖZALTILAR

Silahlı terör örgütüne finans desteği sağlamakla suçlanan şüphelilere dair dikkat çeken bilgilerin ortaya çıktığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında 13 şüphelinin CHP’ye ait belediyelerde aktif görevde olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Kalender Özdemir. Suç tarihi itibarıyla CHP ilçe belediyelerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özdemir’in şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olarak çalıştığı, Abdullah Der’in ise başka bir CHP’li ilçe belediyesinde Başkan Yardımcılığı yaptığı kaydedildi. Ayrıca, gözaltında olan Haydar Battal’ın halen CHP’li belediyelerde yönetici pozisyonunda olduğu, aranan Melih Morsümbül’ün ise belediye başkanlığı özel kalem müdürü olduktan sonra şu anda Manisa’nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirlendi. CHP’li belediyelerde ihalelerden sorumlu olan Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ile Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü Hatice Yazlık’ın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.