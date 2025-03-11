DHKP/C’ye Destek Soruşturmasında 34 Gözaltı

İSTANBUL’DA DHKP/C OPERASYONU

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi’nin de bulunduğu bazı belediyelerde gerçekleştirilen usulsüz ihale ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 34’e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün ihtiyaçlarını karşılamak ve finansman sağlamak için ‘İhtiyaç Komitesi’ (İKOM) kurulduğu belirlendi.

İHTİYAÇ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ

Sözde komite içinde yer alan Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında, aralarında Sarıyer Belediyesi’nin de bulunduğu çeşitli belediyelerle iletişime geçerek örgüt adına finansal talepte bulundukları tespit edildi. Ayrıca, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yıllarında Sarıyer Belediyesi ve bazı diğer belediyelerin ihalelerine katıldığı ve çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımlarında bulunduğu aktarıldı.

İHALELERDEKİ YOLSUZLUK TESPİTLERI

Söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ihalelerde yolsuzluklar olduğu, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uygun olmadan firmaya verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlarla alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Ürünlerin kimlere dağıtıldığına ilişkin bilgiler de belirlenemedi. Ayrıca, ihale evrakları üzerinde düzenlemeler yapıldığına dair bulgular bulunduğu da belirlenmiş durumda.

Sürecin devamında düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturma neticesinde terör örgütü DHKP/C’ye aktarılan para miktarının güncel kur üzerinden 22 milyon 870 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül de gözaltına alındı. Belediye başkanlığı özel kalem müdürlüğü görevinden sonra şu anda Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olan Melih Morsümbül ve Kazova isimli tekstil firmasının eylem tarihinde ortağı olan Ahmet Serdar Demirtaş da yakalandı. Bu şekilde gözaltına alınanların sayısı toplamda 34’e ulaştı.