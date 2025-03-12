DHKP/C’ye Destek Veren Eski Başkan Teslim Oldu

HÜKÜMETE KARŞI SUÇLAMALAR

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlama ve farklı bir şirket aracılığıyla örgütü fonlama suçları üzerine gerçekleştirilen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı olan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, polise teslim oldu. İlk olarak dün yapılan operasyonda adresinde bulunamayan Genç, emniyete gelerek kendisini yetkililere teslim etti.

GÖZALTILARIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı belirlendi. 2014-2016 yılları arasında DHKP/C’ye finansal destek vermekten dolayı haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 33’ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa’da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kişilerin polisteki ifade işlemleri sürerken, diğer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da çok yönlü olarak devam ediyor. Adresinde bulunamayan Şükrü Genç’in avukatı ile birlikte emniyete gelerek teslim olduğu ve soruşturma dosyasında “firari” olarak yer aldığı belirtildi.