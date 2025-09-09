DHMİ, Erzurum Havalimanı İstatistiklerini Açıkladı

HAVA TRAFİĞİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2025 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, Erzurum Havalimanı’nda Ağustos ayında toplam iç hat yolcu trafiği 114 bin 270, dış hat yolcu trafiği ise bin 563 olarak belirlendi. Toplamda Ağustos ayında 115 bin 833 yolcuya hizmet sunuldu.

UÇAK VE YÜK TRAFİĞİ RAKAMLARI

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 746, dış hatlarda 21 olmak üzere toplam 767’ye ulaştı. Yük trafiği ise (kargo, posta, bagaj) toplamda 1 milyon 19 bin 395 ton olarak gerçekleşti.

8 AYLIK DÖNEMİN VERİLERİ

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 829.532 oldu. Bu süre zarfında uçak trafiği 5.545 olarak kaydedildi. Ayrıca yük trafiği (kargo, posta, bagaj) toplamda 7 milyon 65 bin 864 ton olarak gerçekleşti.