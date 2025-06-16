DHMİ Rakamlarına Göre Erzurum Uçuşları

ERZURUM HAVALİMANI’NA OLAN İLGİ ARTIYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) verilerine göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025’in Mayıs ayında toplamda 95 bin 308 yolcu seyahat etti. Bu ay içinde hava limanında 694 uçuş düzenlendi. uçuşların 668’i iç hatlar, 26’sı ise dış hatlar kategorisinde gerçekleşti.

GECEN YILA GÖRE ÖNEMLİ BİR ARTŞ SÖZ KONUSU

2024 yılının aynı döneminde ise Erzurum Hava Limanı’nda toplam 615 uçuş ve 90 bin 728 yolcu seyahat etmişti. 2025’in Mayıs ayında, bu hava limanını kullanan 94 bin 282 yolcunun iç hatlardan, 1.026 yolcunun ise dış hatlardan faydalandığı gözlemlendi. Aynı ayda, Erzurum Hava Limanı’ndan 595 ticari uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 648 ton yük trafiği yaşandı. Bu dönem içerisinde ayrıca 17 tonluk kargo trafiği de kaydedildi.