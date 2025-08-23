DHMİ, Sivas Havalimanı Verilerini Açıkladı

YOLCU SAYILARINDAKİ ARTAN TREND

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili verileri açıkladı. 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 243 bin 322 yolcu iç hat seferlerini, 4 bin 252 yolcu ise dış hat seferlerini tercih etti. Bu dönemde toplamda 247 bin 574 kişi Nuri Demirağ Havalimanı’ndan faydalandı.

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDAN FAYDALANMA ORANLARI

2025 yılı aynı dönemi için Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yararlanan yolcu sayısı ise dikkat çekici şekilde artış gösterdi. 291 bin 125 kişi iç hatlara, 5 bin 962 kişi ise dış hatlara seferlerde bulundu. Toplamda 297 bin 87 yolcunun hizaranından yararlandığı gözlemleniyor.

YÜZDE HESAPLAMALARI

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yararlanan yolcu sayısı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda ise yüzde 40 oranında artış gösterdi. Genel toplamda, havalimanından faydalanan yolcu sayısındaki artış yüzde 20 olarak belirlendi.