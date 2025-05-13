Dhs, Tps’yi Sonlandıracağını Açıkladı

ABD’NİN TPS PROGRAMINI SONLANDIRMASI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Afganistan için uygulanan Geçici Koruma Statüsü (TPS) programını sonlandıracağını duyurdu. Bu durumun, ABD’de bulunan 9 binden fazla Afgan’ın sınır dışı edilmesine sebep olabileceği belirtildi.

BAKAN NOEM’İN AÇIKLAMALARI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetimin Afganlar için uyguladığı geçici koruma statüsünün sona erdirilmesi kararı aldığını ifade etti. Bakan Noem, “Afganistan’ın güvenlik durumu iyileşti ve istikrar kazanan ekonomisi artık bu kişilerin ülkelerine dönmelerini engellemiyor.” sözleriyle durumu özetledi.

SINIR DIŞI EDİLEBİLECEK AFGAN SAYISI

ABD yönetiminin bu kararı, mevcut durumda TPS kapsamında olan yaklaşık 9 bin Afgan’ın ülkeden sınır dışı edilmesine yol açabileceği bilgisi verildi. TPS programı, çatışma, çevresel felaket veya geri dönüşü güvenli kılmayan diğer şartlar altında yaşayan ülke vatandaşlarına insani bir şekilde “geçici yasal statü” ve “çalışma izni” sağlamaktadır. Afganistan, ABD’nin geri çekilmesi ve Taliban’ın 2021’de ülkeyi ele geçirmesinin ardından bu program kapsamına alınmıştı.