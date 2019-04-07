Diagne attı, Galatasaray kazandı!

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de milli aradan 3-0’lık Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle döndü.

Galatasaray karşılaşmaya ön alanda baskıyla başladı. Rakibinin çıkmasına izin vermeyen sarı kırmızılılar, kapanan savunmada özellikle Mina’nın başarılı müdahaleleri nedeniyle pozisyon bulamadı. 35.dakikada ise Galatasaray’ın attığı golü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Fernando’nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Linnes, topu ceza sahası içine çıkardı. Feghouli’nin penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR hakemleri, pozisyonun başında Fernando’nun ofsaytta olduğu gerçekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu’yu uyardı ve gol geçersiz sayıldı.

45+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru’nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Linnes, Murat Yıldırım ile ikili mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+4’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Diagne topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, 2. yarıya da hızlı başlayan takım oldu. 50. dakikada Linnes’in ortasında Emre’nin kafa vuruşu Diagne’ye çarparak yön değiştirerek ağlara gidince sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının tamamında oyunun hakimi olan Galatasaray, 87. dakikada Diagne’nin vuruşuna Robin Yalçın’ın elle müdahalesi nedeniyle bir penaltı daha kazandı. Beyaz noktanın başına geçen bir kez daha geçen Diagne de maçın skorunu ilan etti: 3-0. Öte yandan Senegalli yıldız gol sayısını da 25’e yükseltti.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 55’e yükseltti ve Medipol Başakşehir’le puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirip takibe devam etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise 37’de kaldı.