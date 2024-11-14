Diana’nın Şoföründen 27 Yıl Sonra Açıklama

DAVIES’İN HATIRALARI

Prenses Diana’nın sekiz yıl boyunca şoförlüğünü yapmış olan Steve Davies, ölümcül kazadan bir yıl önce işine son verildikten 27 yıl sonra açıklamalarda bulundu. “Diana için kurşun bile yerdim” diyen Davies, “O gece Paris’te aracı ben sürüyor olsaydım, Prenses bugün hâlâ hayatta olacaktı” ifadelerini kullandı.

BBC İLE YAŞANAN SORUNLAR

61 yaşındaki Davies, dönemin BBC muhabiri Martin Bashir’in hakkında yalan haberler yaymasının ardından işinden ayrılmak zorunda kaldığını vurguladı. BBC, Davies’in Diana hakkında basına bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Ancak Davies, bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayarak BBC’den tazminat almayı başardı.