More
Gündem

Diana’nın Şoföründen 27 Yıl Sonra Açıklama

diana-nin-soforunden-27-yil-sonra-aciklama

DAVIES’İN HATIRALARI

Prenses Diana’nın sekiz yıl boyunca şoförlüğünü yapmış olan Steve Davies, ölümcül kazadan bir yıl önce işine son verildikten 27 yıl sonra açıklamalarda bulundu. “Diana için kurşun bile yerdim” diyen Davies, “O gece Paris’te aracı ben sürüyor olsaydım, Prenses bugün hâlâ hayatta olacaktı” ifadelerini kullandı.

BBC İLE YAŞANAN SORUNLAR

61 yaşındaki Davies, dönemin BBC muhabiri Martin Bashir’in hakkında yalan haberler yaymasının ardından işinden ayrılmak zorunda kaldığını vurguladı. BBC, Davies’in Diana hakkında basına bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Ancak Davies, bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtlayarak BBC’den tazminat almayı başardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.