Diana’nın mektubu ortaya çıktı: Bilsem Charles’tan boşanmazdım

Trajik ölümü ile hafızalara kazınan Prenses Diana’nın arkadaşlarına gönderdiği mektuplar ortaya çıktı.

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral III. Charles’ın vefat eden eski eşi Prenses Diana’nın arkadaşlarına gönderdiği mektuplar satışa çıktı. Mektuplardan bazılarında ortaya çıkan detaylar, Diana’nın Charles ile boşanma sürecinde yaşadıklarını gözler önüne serdi.

1997 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ve tam ismi Diana Frances Spencer olan Prenses Diana’nın, o zamanlar henüz sadece Prens olan Charles’tan boşanmasından duyduğu pişmanlığı anlatan ve Kraliyet ailesini iğneleyen bir dizi dürüst mektup ve kartı, açık artırmada 90 bin Sterline alıcı bulacak.

KİŞİSEL MEKTUPLARDAN BAZILARINI SAKLAYACAKLAR

Satışa sunulan 32 mektup ve kart, 1995 sonu ve 1996 yılı boyunca arkadaşları Susie ve Tarek Kassem’e yazılmış. Çift, mektupları; ‘bu belgelere sahip olmanın büyük bir sorumluluk olduğu’ ve bu sorumluluğu çocuklarına devretmek istemediklerini için satışa çıkardıklarını söyledi. Kassem’ler, daha kişisel ve gizli mektuplarından bazılarını ise saklamayı tercih ettiler.

Tek tek satılarak elde edilen gelirin Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacağı özel mektuplar, yaşananların bu kadar ‘umutsuz ve çirkin’ olacağını bilseydi Charles’tan ayrılmayı kabul etmeyeceğini ortaya koydu.”ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM”

Diana, 28 Nisan 1996 tarihli bir mektubunda, ayrılığının yarattığı gerginlik nedeniyle opera gezisini iptal ettiğinde; arkadaşlarına şu satırları yazdı:

Çok zor zamanlar geçiriyorum, üzerimde ciddi bir baskı var ve bu baskı her taraftan geliyor. Bazen insanın başını dik tutması zordur ve ben bugün dizlerimin üzerine çökmüş durumdayım. Olası bedeli çok büyük olduğu için bu boşanmanın bir an önce gerçekleşmesini arzuluyorum.

DailyMail’de yer alan habere göre; bu noktada Prenses’in normalde açık ve akıcı olan el yazısı, mektubun sonuna doğru bozuluyor. Yazının bu derece bozulması, Diana’nın o satırları yazarken zorlandığı şeklinde yorumlandı.

“ÇARESİZ VE ÇİRKİN”

Galler Prensesi, mektuplarında yalnızlık ve telefonunun dinlendiği korkusu gibi konulardan da bahsediyor. Diana, 20 Mayıs 1996’da; Kassem’e Kensington Sarayı’ndaki telefonların dinlendiğini söyleyerek şöyle yazdı:

Bir yıl önce bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bilseydim asla razı olmazdım. Çaresiz ve çirkin bir durum.

Prenses, Kraliçe II. Elizabeth’in Charles ve Diana’ya boşanmalarını tavsiye etmesinden bir gün sonra, yani 2 Aralık 1995’te ise kendisine destek olan Kassem ailesini kastederek; “Bir kelebek olarak tanımlanmış olabilirim ama bu güzel aileden uçup gitmek istemiyorum” diye yazdı ve aileye anında olup, tüm konuşmalarını dinledikleri defalarca teşekkür etti.

“BUNA ALIŞIK DEĞİLİM!”

Kraliyet Ailesi’ne yönelik bir iğnelemede de bulunan Diana, “İkinizin de bana karşı bu kadar koruyucu olmanızdan son derece etkilendim… Buna alışık değilim!” ifadelerini de kullandı.

RESMİ OLARAK BOŞANDILAR

Diana’nın iki çocuğunun babası Charles ile evliliği, uyumsuzlukları ve Galler Prensi’nin Camilla Parker Bowles ile yaşadığı ilişki nedeniyle bitmişti. İkili, 1992’de aralarında yaşanan sorunların kamuoyuna açıklanmasının ardından ayrılmıştı. Evliliklerinde yaşadıkları sıkıntıların ayrıntıları giderek daha çok duyulmaya başlamış ve Prens ile Prenses, 1996’da resmi olarak boşanmıştı.

‘Halkın Prensesi’, 31 Ağustos 1997 yılında trajik kaza meydana geldiğinde, Mısırlı milyarder Mohamed El-Fayed’in oğlu Dodi El-Fayed ile birlikte bir Mercedes S-280’in arka koltuğunda oturuyordu. Diana’nın koruması Trevor Rees-Jones ise, ön tarafta, sürücü Henri Paul’ün yanındaydı.

Paul, prenses ve sevgilisi El-Fayed’i görüntülemeye çalışan paparazzilerden uzaklaşmaya çalışırken yolu şaşırmış ve Paris’teki Pont d’Alma tünelinde saate 70 km hızla giderken kaza yapmıştı.

36 yaşında hayatını kaybeden ‘Halkın Prensesi’nin ölüm haberi duyurulduğunda, sarayın önüne yüz binlerce not ve çiçek bırakılmıştı.

Galler Prensesi, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmadı. Ölüm yıl dönümlerinden anılan ve doğum günleri kutlanan Prenses Diana, trajik hikayesiyle hala adından söz ettiriyor.