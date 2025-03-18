Diarra’nın Performansı Süper Lig’i Sallıyor

GAOUSSOU DIARRA’NIN YÜKSELEN PERFORMANSI

İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra, gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 12 gol ve 2 asist katkısı yapan genç futbolcu, Süper Lig’deki birçok takımın ilgisini çekiyor. Özellikle Trendyol 1. Lig’de yakaladığı formu ile son lig maçında hat-trick yapması, onun Süper Lig ekipleri tarafından daha fazla izlenmesine neden oluyor. Beşiktaş’ın da bu yeteneği dikkatle takip ettiği ve sezon sonunda İstanbulspor ile iletişime geçeceği konuşuluyor.

KARİYERİNE FARKLI BİR BAŞLANGIÇLA GİRDİ

Diarra’nın kariyeri oldukça ilginç bir yolculuğa sahip. Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen oyuncunun daha önce profesyonel bir maçı bulunmuyor. Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Malili futbolcu, takımın küme düşme potasında olmasından dolayı beklediği süreyi bulamıyor. Tuzlaspor’un TFF 2. Lig’e düşmesiyle birlikte yabancı oyuncular için getirilen kural gereği kulüpten ayrılan Diarra, İstanbulspor ile deneme idmanlarına katıldığında sadece 3. günde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın beğenisini kazanarak resmi sözleşme imzalıyor.

AVRUPA TAKIMLARINDAN İLGİ VAR

Genç futbolcunun potansiyeli sadece yerel takımlarla sınırlı kalmıyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Young Boys, Lille ve Glasgow Rangers’ın da Gaoussou Diarra’yı takip ettiği düşünülüyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Süper Lig’de 26, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta forma giyerken 12 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor. Taraftarlar, genç yeteneğin sezon sonunda hangi takıma geçeceğini merakla bekliyor.