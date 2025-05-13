(DİB) – Diyanet İşleri’ne yeni yetkiler eklendi. Cevdet Akay, Diyanet’in bütçesinin arttığını vurguladı. Diyanet’in harcamaları önemli rakamlara ulaştı. Diyanet Vakfı, araçları Başkanlık’a tahsis etti. Diyanet’in denetimi gereklidir, diyen Akay. Mülakatla atanmalarda tarafsızlık önemlidir

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA YENİ YETKİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni yetkiler tanıyan düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mesleki ve teknik eğitim kalemi 421 milyon, bu ödenek 116 üniversiteyi geride bırakan bir ödenek. Başkanlığın üç aylık harcaması 2025 Mart sonu itibarıyla 32 milyar 540 milyon oldu” dedi. Akay, Dışişleri Bakanlığı’nın 7 milyar, Ticaret Bakanlığı’nın 8 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ise 11 milyar harcama yaptığını belirterek, “41 kamu idaresinin 27’sinden daha fazla bir harcamadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE ARTIŞI VE GÜNLÜK HARCAMA

Akay, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin 91 milyar 824 milyon lira olduğunu, 2025 yılı için ise bu rakamın 130,1 milyar liraya çıktığını belirtti. Yüzde 41’lik bir artış olduğuna dikkat çeken Akay, “Bütçesi bir sürü bakanlıktan daha fazla. Ticaret Bakanlığı 56 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 53 milyar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 124 milyar lira. Buradaki rakam ciddi bir rakam” dedi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın günlük harcamasının 161,5 milyon liraya denk geldiğini vurguladı.

LÜKS ARAÇ KİRALAMALARI VE TASARRUF GEREKLİ

Cevdet Akay, Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis ettiği 23 adet araçtan 9’unun kiralandığını ve diğerinin Diyanet Vakfı’nın mülkiyetinde olduğunu belirtti. Akay, “Ultra lüks araçların kiralanmasına devam ediliyor. Bu konularla ilgili gereken tedbirlerin mutlaka alınması ve tasarruf tedbirlerine uyulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Eğitim hizmetleri bütçesinin 2025 yılı için 4 milyar 991 milyon lira olduğunu ve bunun ne kadar kullanıldığına dair açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

Akay, Diyanet İşleri’nin 2023 yılı faaliyet raporunda toplanan paralar ile ilgili farklı tutarların yer aldığını ve bunun açıklanması gerektiğini aktardı. Ayrıca, 2 veya 3 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılmasının önemini belirtti. Akay, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki atama süreçlerinde eş, dost, akraba ilişkilerinin önüne geçilmesi gerektiğini, mülakatlarda tarafsızlığın korunamadığını sözlerine ekledi.